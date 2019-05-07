m18講場：兌吧首掛搬竇敲鑼　杭州直播

周二(7日)財金界除咗有一年一度LME年會，內地移動互聯網公司兌吧集團(01753)亦首日掛牌。



一般而言，新股首掛都在港交所大堂搞，但LME年會咁大件事，自然要讓路啦！咁，兌吧上市儀式係邊度？咪就係港交所8樓會議室。之前已有新股上市改地點於此，唔係第一次。



上市儀式上，年僅27歲嘅兌吧董事長、首席執行官兼執行董事陳曉亮未見蹤影！原來，陳總要在杭州參加一個科技活動，所以無嚟。兌吧董事會秘書曼曼爆料，陳總特登叫同事全程直播(live)，佢仲同公司團隊計埋成600幾人齊齊喺杭州睇！



至於呢邊上市敲鑼，就由曼曼及有份投資公司嘅TPG投資中國區管理合夥人孫強做代表，氣氛一樣熱鬧！

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