唔講你唔知！Apple密密收購細公司

坐擁逾2,000億美元現金儲備的蘋果公司(Apple)，其行政總裁庫克透露，平均兩至三周就會收購一家公司！



庫克早前接受外媒訪問時解釋，早於2012年，即是他出任CEO約1年左右，公司現金儲備愈來愈多。「當我沒有經驗時，我常會列出一些我認為最聰明的人，並嘗試聯繫他們及尋求建議」，結果，他遇上「股神」巴菲特。



巴菲特建議庫克應直截了當，如認為公司股票被低估，便應買入股份。庫克了解到這是看事情最簡單的方式，從而領悟到自己需要做的事，首先是要照顧好員工、公司及公司的未來，並要投資世界。因此，他在美國花費3,500億美元打造新據點等。



之後就要考慮如何運用剩餘的資金。他指出，只要是與公司的戰略目標相符就會收購，因此，公司平均兩至三周就會收購一家公司，目的在於發掘人才及獲得知識產權，但由於收購規模較小，所以未有公布。而於過去6個月，Apple已收購約20至25家公司。



Apple於2018年收購數碼雜誌程式開發商Texture，今年即基於Texture的基礎上，推出Apple News+這個全新的新聞訂閲服務。



至於公司對上一次進行的較大型收購，是於2014年以30億美元收購高級耳機生產商Beats Electronics。其後公司推出Apple Music音樂串流媒體服務，並繼續銷售Beats耳機。



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