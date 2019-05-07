金管局將向銀行發綠色金融指引

香港政府積極籌備綠色金融，金融管理局總裁陳德霖表示，當局將向銀行發出指引，提高銀行界對綠色金融的認知，包括綠色銀行貸款及其他應對氣候改變的風險和管理；當局並將與業界商討，訂立具體框架作參考。



當局將推動負責任投資(Responsible Investment)，如將環境社會管治(ESG)的原則作為信貸及投資的考慮因素之一，計及風險投資及長線收益因素後，將優先考慮ESG相關投資項目，亦會設披露ESG投資風險框架予市場參考及了解其綠色金融投資進展。



另外，當局將設立「綠色金融中心」，提供技術支援及提升業界對綠色金融的認知。未來亦會派員推介綠色金融好處，由於香港信貸評級高、財政豐裕，若香港發行綠色債券，料市場反應理想。



至於內地跨境綠色金融計劃，他認為可以「先行先試」的方式處理。



銀行公會主席禤惠儀指，公會已成立相關的委員會，與金管局互相合作訂立未來計劃及框架，香港可擔任「超級聯繫人」角色，協助海外投資者及亞洲市場互相聯繫。



滙豐銀行大中華區行政總裁黃碧娟指，去年香港區共發行規模達110億美元的綠色債，可見香港早已在綠色金融「走得好前」，估計投資者未來會考慮於投資組合納入更多可持續發展投資。



中銀香港(02388)總裁高迎欣冀可將香港發展為區域綠色融資平台，協助推動綠色相關的貸款，提供較優惠利率。



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