【即市分析】中美貿談結果難料　呢兩隻股宜暫避…

東方產經專欄作者桃桃：中美貿易談判起波瀾，到底本周四雙方會談會否有正面發展，周五美國是否如期向兩千億美元中國商品上調關稅稅率，結果難料。為免受中美貿易矛盾惡化的衝擊，宜暫避呢兩隻股！



第一隻係創科實業(00669)，公司主營美國市場電動工具，若然中美未能達成貿易協議，美國經濟亦勢受影響，美國市場不明朗因素增加，創科的主營業務亦會平添不明朗因素。雖然該股股價現反彈4%，走勢上尚處升軌之上，惟上方阻力甚大，建議有貨可把握反彈落實機會，現水平博反彈可免則免。



至於第二隻宜迴避的是敏華控股(01999)，因美國是其主要經營的海外市場之一，亦有機會受到美國加徵中國商品關稅的影響。現價反彈逾1%，觀其股價今年以來呈雙頂回落且失守升軌支持，橫睇豎睇都唔見得值博，不宜多手。

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