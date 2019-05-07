【即市分析】鐵塔調整為吸納時機？

東方產經專欄作者帥哥：市場對中美貿易戰憂慮暫時紓緩，港股今早(7日)喘穩回升，部分焦點股亦重拾強勢，其中5G概念股中國鐵塔(00788)近日由高位回吐，惟仍守穩於2元邊，現反彈逾1%，報2.11元。



距離2020年5G正式商用愈來愈近，雖然中美貿易關係再生變數，但中國在5G發展一向不肯讓步，相信內地未來將繼續加大5G網絡建設。鐵塔基本因素穩健，首季純利大增2.37倍至12.84億元人民幣，不但獲多間大行唱好，且基金、北水早前亦密密入場支持，難怪股價保持強勢。



該股上月底升至2.33元高位受阻回落，惟近日調整至2元水平已現明顯支持，中長線上升格局未改，14日RSI有餘未盡，只要企穩於2元樓上，後市有勢再向2.3元水平進發，50日線1.96元支持不容有失，不妨趁調整吼位吸納。

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