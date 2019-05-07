「白居二」搶盤　天盛苑創新高呎價易主

中原文家輝表示，天水圍居屋受惠於新居屋向隅客及「白居二」入市帶動，近期交投轉急。剛錄得天盛苑H座高層3室成交，單位實用面積506方呎，兩房間隔，望開揚遠景，附雅致裝修，於未補價第二市場以480萬港元易主，實用呎價9,486元，呎價創天水圍居二市場新高。



他又指，買家為白居二客，近月在區內積極睇樓，惟居屋細單位選擇不多，近月價錢急升，買家鍾情天盛苑，認為屋苑樓齡較新，且有天橋連接西鐵站，十分方便，睇樓數日，極速拍板入市。



據悉，原業主於2010年11月以117萬元買入單位，現沽貨帳面獲利約363萬元，升值約3.1倍。



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