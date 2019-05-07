【午市重點睇】美匯回落至97.4　人民幣在6.78上落

2019年05月07日 12:02
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    ●亞洲市美匯指數回落至97.4水平，圓匯企110.7；歐元兌美元升至1.120；英鎊漲至1.311。港匯跌至7.847。離岸人民幣在6.78水平上落。金價企1,282美元，布油報71.2美元，紐油報62.2美元。道指期貨續跌逾百點。

    ●港股氣氛審慎，恒生指數半日升47點或0.16%，報29,257點，友邦力撐，內銀股偏軟。https://bit.ly/2vQwi7b
    -異動股：勝獅貨櫃賣產，曾飆11%。
    -大摩下調四大內銀評級。
    -旭輝4月合約銷售額157億元人民幣。
    -新股中國光大水務定價2.99元，屬招股價下限。

    ●【即市分析】
    -鐵塔調整為吸納時機？https://bit.ly/2V0JrEN
    -中美貿談結果難料，呢兩隻股宜暫避…https://bit.ly/2LvdCV0
    -時勢造英雄，繼續押注煤氣領展。https://bit.ly/2H6dSWn
    -A股ETF短線沽壓不輕。https://bit.ly/2VLmFoN
    -股海風高浪急以退為進。https://bit.ly/2Yg04ON

    ●A股快報：3大指數半日收市反彈0.3%至1.6%。https://bit.ly/2DQRM8k

    ●亞洲股市：日股復市，中段續跌逾百點。https://bit.ly/302qrZZ

    ●港交所與內地當局商討設立LME倉庫試點。https://bit.ly/2VggYj4

    ●金管局將向銀行發綠色金融指引。

    ●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息跌穿1厘，報0.88厘；1星期拆息續跌至1.49厘。

    ●人民幣中間價下調270點子，報6.7614。

    ●人行逆回購200億元人民幣，今日無逆回購到期，即淨投放200億元人民幣。

    ●美IPO集資上限5.1億美元，中國咖啡連鎖店瑞幸咖啡擬續燒錢擴張。https://bit.ly/2Y9To4v

    ●「新債王」岡拉克警告美國利率趨波動。他指聯儲局已作出2007年以來最為極端的轉變。https://bit.ly/2WBpQfG

    ●蘋果公司行政總裁庫克透露，平均兩至三周就會收購1家公司；於過去6個月，已收購約20至25家公司。

    ●基金經理大膽預言：金價將攀升至每安士3,000至4,000美元的創紀錄新高。

    ●基金經理A股一舉贏18%，最新建議︰沽空美股，配置現金。https://bit.ly/2V7IXwo

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    其他精彩新聞：【股民熱話】中美貿談四個結局　對港股有何影響？
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