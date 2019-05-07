樓價UPDATES：居屋有價有市　嘉隆苑高價沽

樓市暢旺，居屋議價後仍錄高價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●香港仔居屋嘉隆苑B座中層1室，實用面積401方呎，兩房間隔，原叫價605萬元，議價後減價5萬元，以自由市場價600萬元成交，實用呎價14,963元，成交價創屋苑兩房同類新高。



●小西灣藍灣半島2座高層B室，實用面積604方呎，三房間隔，望開揚山、海景，以2.4萬元租出，實用呎租39.7元。



●鰂魚涌太古城高安閣高層A室，實用面積580方呎，兩房間隔，以1,310萬元成交，實用呎價22,586元。



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九龍區



●九龍塘達之苑中層E室，實用面積649方呎，三房間隔，連一個車位，以月租2.78萬元租出，實用呎租42.8元。



●紅磡黃埔花園5期3座中層F室，實用面積680方呎，三房間隔，以1,282.8萬元易手，實用呎價18,865元。



●九龍站君臨天下1座低層E室，實用面積743方呎，三房間隔，以2,280萬元獲承接，實用呎價30,686元。



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新界區



●馬鞍山銀湖‧天峰7座高層B室，實用面積762方呎，三房間隔，望海景。連租約以1,300萬元放售，經議價後減價51萬元或約3.9%，最終以1,249萬元易手，實用呎價16,391元。



●荃灣恒麗園6座高層A室，實用面積828方呎，三房間隔，以1,065萬元連車位沽出，實用呎價12,862元。



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