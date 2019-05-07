【瑞通推介】即市資金追入恒指友邦好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普宣布周五向2,000億美元中國貨品加徵關稅，道指隔晚曾下瀉471點，隨後跌幅逐步收窄，收報26,438點，跌66點或0.25%。



港股周一(6日)被拋售，恒指大跌871點或2.9%，收報29,209點，周二(7日)早段曾反彈逾200點，重返29,400點和50天線之上。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾1.1億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近3.4億元，反映早已部署淡倉的投資者趁恒指急挫獲利，另有不少資金反手買入好倉博短期出現技術性反彈。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價28,900至28,938點，而熊證街貨重貨區為收回價30,100至30,199點。



騰訊控股周一未有受惠納指於上周創收市新高，跟隨大市下瀉，盤中險守370元，收市報375.6元，跌3.15%，回吐4月以來的大部分升幅。周二早段回穩，重上376元水平。集團將於下周三(15日)公布首季業績，市場繼續聚焦其手遊收入，不少券商近日上調股份的目標價。周一有逾7,500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾1,700萬元淨流出。



友邦保險將於周五(10日)公布首季營運數據，券商普遍看好集團首季新業務價值料可按年增長約兩成。股份上周五(3日)創84元上市新高後，周一跟隨港股回調，收跌3.59%，報80.45元，盤中曾跌穿80元。股份周二早段升近2%，重返82元，收復10天和20天線。周一分別有243萬和135萬元分別淨流入其好倉和淡倉。



中美貿易衝突升溫，儘管市傳俗稱「國家隊」的中國國家背景資金入市「維穩」，但A股周一仍瀉逾半成收市。南方A50周一收報14.4元，下跌5.64%，沽空額逾12億元，為沽空成交第二活躍的港股。周二早段則隨市回穩，重返14.5元水平，即市留意能否收復約14.66元的50天線。逾1,200萬元於周一淨流入其好倉，淡倉同日則錄100萬元淨流出。



內險股昨跟隨A股受壓，加上中國銀保監計劃在近期推出12項銀行業及保險業對外開放新措施，引發投資者憂慮將加大行業競爭，打擊內險的經營優勢，中國人壽收跌6%於20.95元，一舉跌穿10天、20天和50天線。股份周二早段於21元水平爭持，未見明顯反彈動力，向上阻力留意50天線約21.5元。周一有逾650萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾90萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、短期購證(16630)，行使價388.2元，2019年7月到期，實際槓桿10.7倍。輕微價外、中短期沽證(29374)，行使價350元，2019年10月到期，實際槓桿7.3倍。



友邦貼價、中短期購證(27947)，行使價84.88元，2019年9月到期，實際槓桿10.3倍。



南方A50貼價、中短期購證(29365)，行使價15.2元，2019年10月到期，實際槓桿8.6倍。



國壽貼價、中年期購證(17504)，行使價21.6元，2019年11月到期，實際槓桿6.1倍。



吉利汽車貼價、短期購證(25972)，行使價15元，2019年7月到期，實際槓桿8.5倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(69673)，收回價28,800點，槓桿比率48.1倍。熊證(59188)，收回價30,090點，槓桿比率26.3倍。



騰訊牛證(58032)，收回價362.2元，槓桿比率21.4倍。熊證(59780)，收回價402.9元，槓桿比率12.1倍。



友邦牛證(58835)，收回價78.1元，槓桿比率19.4倍。



南方A50牛證(68386)，收回價13.39元，槓桿比率10.3倍。熊證(68431)，收回價15.99元，槓桿比率8.9倍。



國壽牛證(64766)，收回價19.89元，槓桿比率12.5倍。熊證(66027)，收回價23.8元，槓桿比率6.4倍。



石藥集團牛證(64855)，收回價13.6元，槓桿比率7.4倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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