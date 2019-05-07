【高盛推介】港交所鐵塔輪證傳真

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所將於周三(8日)公布業績，行政總裁李小加早前表示將研究縮短新股定價T+5流程，盼縮至容許定價後翌日掛牌上市，另外同時研究夜期分階段加時至清晨5時。該股周二(7日)早段向好後跟隨大市回落，低見264元的1個月低位。



另外，中國鐵塔周二早段靠穩。



鐵塔及港交所認購證近日持續見資金流入，分別在過去7及4個交易日都見資金流入。以過去5個交易日計有約1,800萬元流入鐵塔認購證，是同期第二大資金流入的相關資產，而港交所認購證同期則有約1,000萬元流入。



投資者如看好港交所可留意輕微價外高槓桿購證(15627)，行使價280.2元，2019年9月23日到期，實際槓桿9.8倍行使價266至290元之間、兩個月期以上產品中槓桿最高。



另外，現時市場上4大成交活躍的港交所認購證行使價都是301元附近、12月到期的產品，投資者如希望部署這個條款的產品，可留意當中槓桿最高的購證(27648)，行使價301.08元，2019年12月20日到期，實際槓桿8.6倍，熱門條款中槓桿最高。



港交所牛熊證選擇方面，牛證可留意(65570)，收回價259.08元，行使價257.08元，換股比率100，槓桿比率33.4倍，相近收回價產品中槓桿最高；熊證則可留意(68293)，收回價283.88元，行使價285.88元，換股比率100，槓桿比率11.8倍，相近收回價產品中槓桿最高，都是相近收回價產品中槓桿最高，而且同屬低街貨。



投資者如看好鐵塔，可留意輕微價外高槓桿購證(17916)，中年期街貨的選擇可留意購證(17644)。購證17916，行使價2.21元，2019年8月21日到期，實際槓桿6.7倍，行使價2.1至2.4元之間產品中槓桿最高。購證17644，行使價2.37元，2019年11月4日到期，實際槓桿5.4倍，中年期、低街貨。



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