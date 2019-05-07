【高盛推介】追落後可吼中移小米認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周二(7日)早段回穩，但部分版塊如中資中電訊相關股份走勢落後，中國移動及小米集團均下跌。



以過去5個交易日計，小米認購證有約1,400萬港元流入，是同期第4大資金流入的相關資產，中移認購證同期有少量資金流入。



現時市場上成交最活躍的小米認購證行使價都在12.5元以上，超過14%價外，部分更超過20%價外，投資者現階段如看好小米，宜轉移留意較貼價的產品，可留意貼價購證(26533)，行使價11.01元，2019年12月20日到期，實際槓桿4.5倍，屬中期貼價、低面值、低街貨的選擇。



中移認購證方面，部分活躍的認購證都已經超過14%價外，投資者如看好該股可轉移另一批活躍條款，就是行使價78至80元之間、10月份到期的中期輕微價外證，當中可留意中移購證(17712)以及購證(18003)，都是這個條款中槓桿較高的選擇。購證17712，行使價79.99元，2019年10月23日到期，實際槓桿12倍，行使價74至81元之間、兩個月期以上產品中槓桿最高。購證18003，行使價78.83元，2019年10月24日到期，實際槓桿11.3倍，貼價、高槓桿、低街貨。



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