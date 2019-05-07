全球經貿戰︰專家料特朗普釘死中國新能源車關稅

外電引述中國汽車市場專家稱，面對中國搶佔新能源汽車高地的雄心，美國總統特朗普可能會以新關稅形式、強硬維持該領域技術的貿易壁壘。



中國政府正在投入1,000億美元，力爭成為新能源汽車領域的全球領導者。諮詢公司ZoZo Go CEO Michael Dunne在底特律一個演講上預計，特朗普將維持對新能源汽車盡可能高的關稅，不會讓中國那麼容易就達到目的。



去年，中國的電動汽車銷量達到120萬輛，而美國只有約35萬輛。他指出，特朗普的強硬關稅談判旨在保護美國的技術創新。關稅基本上是一種心理策略，真正的重點仍然是技術。



早前外電有分析文章指出，中國180億美元的電動汽車市場泡沫恐面臨破裂風險。分析指，目前在中國登記註冊的電動汽車生產商有486家，與兩年前相比勁增兩倍多。雖然乘用電動車今年有望實現創紀錄160萬輛的銷量，但不足以讓所有生產線都滿負荷生產，預計中國電動汽車行業將會出現「巨浪淘沙」。這將是一個決定初創企業生死的關鍵時刻。



根據「彭博新能源財經」，中國乘用電動車銷量去年首次突破100萬輛，主要是受補貼政策提振。根據中國汽車工業協會，去年電動汽車僅佔乘用車銷售總量2,370萬輛的4%。



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