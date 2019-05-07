新股專輯：傳滬江教育上市計劃告吹

內地互聯網教育平台滬江教育於去年底通過聯交所上市聆訊，但至今上市計劃未見進展。近日有市場消息指，滬江教育上市申請有效期將屆滿，此次來港上市或告吹。



滬江教育於去年7月申請上市，並於11月底通過上市聆訊，12月初更新招股資料，惟至今一直未見動靜。以該公司最後更新上市資料的2018年12月7日計算，6個月有效期將於本周二(7日)屆滿，意味着滬江教育若要上市，或要更新財務資料，甚至重新審批。



於今年3月初，市場傳出滬江教育上市對賭協議失敗，將裁員約1,000人。滬江教育當時回應《東網》查詢時否認大幅裁員，並指出自去年下半年以來，資本市場波動影響香港新股發行，未來將根據國內外市場情況，選擇合適上市時間。



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