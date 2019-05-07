【即市分析】反彈乏力　恒指或須再試29000點承接

東方產經專欄作家Handsome哥：中美貿易談判發展未明，美股昨日(周一)尾市跌幅收窄，港股今早初段反彈，惟相對昨日跌幅，反彈力水好一般，顯見陰霾濃罩下，投資者入市態度審慎。暫看恒指現反彈上50日線水平，短線若企穩其上，尚有望回穩整固，否則要提防須下試28,800點水平承接。



昨日恒指好倉有逾1億元流入，淡倉流出逾3億元。截至昨日，牛證街貨密集區為收回價28,900至28,938點，而熊證街貨密集區則為收回價30,100至30,199點，牛熊街貨比率為68:32，反映此刻仍有心機小注落場博的，都係賭市況反彈居多。



若想博恒指短線回穩，可留意恒指牛證恒指滙豐牛證(66901)，收回價28,588點，行使價28,488點，槓桿比率41倍，兌換比率10000，明年2月到期。若看淡恒指走勢，可留意恒指瑞銀熊證(59176)，收回價29,650點，行使價29,750點，槓桿比率59倍，兌換比率10000。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

