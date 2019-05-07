樓價UPDATES：新樓辣招鬆綁後即沽貨套現

二手市旺，新樓辣招鬆綁後即沽貨套現，元朗世宙兩房單位，以689萬港元沽出，原業主持貨不足4年，帳面獲利約156.4萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●西灣河鯉景灣5月暫錄得2宗成交，包括逸華閣低層F室，實用面積485方呎，兩房間隔，望園景，叫價920萬元，最終願減兩萬元以918萬元易手，實用呎價18,928元。



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九龍區

●九龍灣德福花園K座高層10室兩房單位，實用面積494方呎，獲計劃入市多時區內客承接，成交價805萬元，實用呎價約16,296元。



●鑽石山居屋龍蟠苑C座高層15室，兩房間隔，放盤1周，已補價自由市場最初開價690萬元，剛以683.8萬元成交，實用面積426方呎計，折合呎價16,052元。



●荔枝角美孚新邨4期百老滙街111號低層C室，兩房間隔，望內園景，實用面積約510方呎，以約19,500元放租1周，議價後減租500元，獲同區客以19,000元承租，實用呎租約37.3元。



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新界區

●元朗世宙3座中層E室，實用面積約430方呎，兩房間隔，以689萬元獲承接，實用呎價約16,023元，原業主於2015年12月份，以約532.6萬元購入上述單位，帳面獲利約156.4萬元，升值約29%。



●元朗錦綉花園B段第三街單號屋，實用面積約846方呎，三房間隔，望內園景，以1,022萬元獲買家承接，實用呎價約12,080元，屋苑本月暫錄4宗成交，實用呎價約12,714元。



●天水圍居屋天盛苑H座高層3室，實用面積506方呎，兩房間隔，獲白居二買家，於未補價第二市場以480萬元購入，實用呎價9,486元，呎價創該屋苑及天水圍居二市場新高。



●上水中心3座中層F室兩房戶，叫價560萬元，最終以533萬元易手，實用面積342方呎計，折合呎價15,585元。



●沙田中心東寧大廈低層F室，實用面積297方呎，兩房間隔，議價後以515萬元易手，實用呎價17,340元。



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