全球經貿戰︰港府指整體和系統性風險可控

中美貿易談判再生變數，香港股市因而受影響，一度大幅下跌。香港財政司司長陳茂波今日(7日)出席一個活動後指，美國總統特朗普稱再向中國商品加徵關稅的言論，令市場意外，亦造成金融市場波動，中美之間矛盾相當深，在貿易談判過程中，有波折和起伏都是在所難免，作為談判對手，美國比較反覆，香港要有兩手準備，一方面要隨着談判進展有合理預期，亦要考慮出現萬一不同的情況，將要如何應對。



陳指，對香港而言，相信對於轉口相關行業的衝擊較大，但整體風險可控，中美貿易談判引發投資信心轉弱，環球金融市場亦有所波動，香港會做好防禦，政府對金融體系看得很緊，目前處於一個相當健康的狀況，而證券市場波動在所難免，最重要是有秩序進行交易，交收無問題。



他又指，當局會留意結算所、券商及基金公司的財政穩健，就基金公司在極端市況情況會怎樣做，當局會密切監督，並進行壓力測試，亦與交易所有一套處置的機制，因此，目前仍然覺得總體風險是可控。



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