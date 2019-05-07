歐股三大指數個別發展　寶馬汽車跌1%

歐股早市個別發展，德股及法股低開後轉升，德國DAX指數報12,305點，升18點或0.15%；法國CAC指數報5,486點，升3點或0.06%。英國富時100指數仍跌11點或0.16%，報7,368點。英國政府高層人士指可能達成脫歐協議，但不可能是本周。



個股方面，德國寶馬汽車首季盈利按年跌78%，股價跌約1%。



全球最大啤酒廠商安海斯布希英博(Anheuser-Busch InBev)首季EBITDA 49.9億美元，按年增長8.2%，低過市場預期的50.6億美元。股價跌近1%。



【15:12】歐股開市下跌，英國富時100指數跌49點或0.67%，報7,331點；德國DAX指數報12,286點，挫125點或1.01%；法國CAC指數報5,477點，跌5點或0.1%。



市前數據顯示，歐洲經濟仍不如人意，法國3月貿易帳逆差53.24億歐元，大於預期的逆差45億歐元。德國3月季調後工廠訂單按月升0.6%，同樣不及預期。



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