【即市分析】友邦績前做定兩手準備

東方產經專欄作者股博士：友邦保險(01299)將於周五(10日)公布首季營運數據，多間大行普遍看好其表現。該股上周創出84元上市新高後，昨日隨大市回調，惟仍守穩於10日及20日線約80元樓上，股價表現硬淨。



多間券商均認為集團首季新業務價值料可按年增長約兩成。摩根士丹利最新維持「增持」投資評級，目標價為91元。至於瑞銀亦分別予其目標價85.3元及85.4元，並維持「中性」及「買入」評級。而瑞信及高盛更分別升其目標價至96元及94元，評級為「跑贏大市」及「買入」。



事實上，內地未來或加大開放金融市場，包括保險業務，預期友邦將成為主要受惠者，此憧憬成為股價上升的主要催化劑。不過，現時市況飄搖未定，友邦今年以來累升已多，提防季績一出或有獲利回吐，不妨做定兩手準備，以79元作為好淡分界線，守穩其上可繼續坐貨，跌穿該水平則應先行離場，待市況好轉再覓入市機會。

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