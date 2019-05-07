【多圖】宏璟資本九龍城服務式住宅有得睇！

活託邦行政總裁林文超稱，宏璟資本旗下九龍城宋皇臺道18號酒店，全幢翻新為服務式住宅共居品牌活託邦-啟德，提供56間客房或套房，面積由110至208方呎，最細的單位為單人房，月租9,400元起，而面積最大的單位為雙人房，月租15,200元起，租約期6個月起。



項目每間客房設有免費Wi-Fi，並提供迷你冰箱、辦公桌、衣櫃及儲物空間。至於地下設有超過1,500方呎的客廳及廚房，讓住戶共享。



他指出，該項目現時出租率超過八成，其中一半租客為本地人，其餘則來自世界各地，包括美國、澳洲、英國、意大利及內地，年齡層介乎20至50歲。



他又表示，集團尚有兩個共居項目快將推出，其中大角咀項目將於本月推出，提供49間客房，面積由97至161方呎，月租10,540元起。而位於西區的同類項目提供50客房，料第三季落成。

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