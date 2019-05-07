【市後重點睇】離岸人民幣反彈　道期偏軟

美匯指數進一步回落至97.3水平，圓匯升上110.6；歐元兌美元見1.121；英鎊守1.31。港匯跌見7.8478一個月低位；離岸人民幣(CNH)由低位6.7989彈上6.77水平。金價稍升至1,283美元；布油守71.0美元。道指期貨跌65點。



●市後關注點

-19:00 美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭在一活動上發言

-22:00 美國3月JOLTS職位空缺

-23:35 美國聯儲局理事夸爾斯討論金融監管

-次日03:00 美國3月消費信貸

-次日04:30 美國石油協會(API)發布行業版原油庫存周報



●港股午後拗腰回升，全日升153點或0.52%，報29,363點；騰訊、友邦漲1.38%及1.68%。https://bit.ly/2vQwi7b



●全球經貿戰：

-中方確認劉鶴本周赴美磋商。https://bit.ly/2H69fvu

-專家料特朗普釘死中國新能源車關稅。https://bit.ly/2LtK0XZ

-港府指整體和系統性風險可控。https://bit.ly/2H1L681



●A股快報：三大指數收升0.6至1.6%，滬綜指2,900點關失而復得；食品股急漲。https://bit.ly/2DQRM8k



●亞洲股市：日韓復市收跌，日本航空逆市升2%。https://bit.ly/302qrZZ



●歐股三大指數個別發展，寶馬汽車跌1%。https://bit.ly/2H66eek



●【大師午間教路】恒指29500點變阻力位！https://bit.ly/2H60pOk



●【即市分析】

-反彈乏力，恒指或須再試29000點承接。https://bit.ly/2VQsBNk

-友邦績前做定兩手準備。https://bit.ly/2VSGieo



●【股匯攻略】港股邊個關鍵位不容有失？https://bit.ly/2DT05k2



●【名家貼士】李偉傑：港鐵可趁低小注吸納。https://bit.ly/2VNkfWt



●【大行報告】

-美銀美林預期非洲豬瘟拖累財險損失率上升。https://bit.ly/2Lvru1w

-摩通料人民幣快見6.9，星展話有機「穿七」。https://bit.ly/2JhEaGC



●中國經濟︰澳洲聯邦銀行上調今明兩年中國GDP預期。



●澳洲意外維持利率不變，央行關注就業及樓市表現。



●中電首季總售電量跌1.5%，第1期中期息63仙。



●「白居二」搶盤，天盛苑創新高呎價9,486元易主。



●3月私宅落成量432伙，按月大增2.6倍。

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