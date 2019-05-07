中國獨角獸企業總數首度突破200家

胡潤研究院發布2019第1季度大中華區獨角獸指數及中國潛力獨角獸名單，季內新發現21家中國獨角獸企業，按季增1倍至202家，總數首次突破200家。



新發現獨角獸企業中，來自人工智能(AI)和物流服務業佔最多，70家高增長潛力獨角獸的估值最有可能在3年內達到10億美元，其中66%來自北京和上海。



港交所(00388)和納斯達克是首季獨角獸企業上市最多的交易所，已上市並退出榜單有5家，包括貓眼微影、富途證券、基石藥業(02616)、老虎證券和微盟。



近期計劃於美國上市的瑞幸咖啡，屬成立不足3年的10家中國獨角獸企業之一。



新發現非中國獨角獸企業有2家，分別為來自香港的貨拉拉和跨境支付公司空中雲匯(Airwallex)。



獲紅杉資本投資的上榜獨角獸企業有53家；獲騰訊(00700)和IDG投資的分別有31家和25家。



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