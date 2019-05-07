最具價值中國品牌100強出爐！多家明星科企上榜

內媒報道，廣告傳播集團WPP和凱度(Kantar)聯合發布《BrandZ 2019最具價值中國品牌100強》排行榜。



在本次排行榜中，最具價值中國品牌100強總價值創新高，達8,897億美元，增長30%，是自2011年排行榜推出以來最高單年漲幅。其中，科技領域上榜品牌佔據100強的11個席位，貢獻100強品牌總品牌價值的26%。當中，華為以332億美元的品牌價值再創新高，較去年升38%，位列第六，連續4年位列十強。



今年新上榜科技股包括小米集團(01810)、魅族、陸金所、滴滴出行、美團點評(03690)、拼了麼、大疆創新，以及大眾點評等。



本次BrandZ 2019最具價值中國品牌100強，涵蓋內地50多個市場、超過16.6萬個不同品牌，包括來自近29萬名中國消費者、涉及75個類別的1,100多個品牌的觀點。

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