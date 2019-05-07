【fb直播】港股幾時收復失地？等譚朗蔚嚟講！

國務院副總理劉鶴訪美消息一出，港股周二(7日)由跌轉升，不過，中美貿易談判未見進展，恒指短期能否收復周一(6日)失地，是否言之過早？在中美貿易談判未明朗下，有乜股份唔好博反彈？



另外，大行摩根士丹利唱淡內銀股，將內銀今、明兩年盈利預測調低2%，仲降低埋中行(03988)同埋農行(01288)評級，由「增持」降至「與大市同步」。有貨揸住點算好？



港交所(00388)、友邦保險(01299)，分別放於周三(5月8日)及周五(5月10日)公布首季業績，股份績前點部署？



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