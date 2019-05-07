全球大水喉！日本逾3萬億資金隨時「外闖」

外國傳媒報道，隨着日本新天皇順利登基，當地史無前例的十日假期結束，金融市場自周二(5月7日)起復市，同時預示着「令和時代」開始。不過，日本仍然面對着經濟老問題，令大筆資金正準備「走出去」投資。



摩根大通指出，當地新一個財政年度自4月開始，機構投資者會收到來自日本政府的債券贖回資金，預計高達44萬億日圓(約3,980億美元或約3.1萬億港元)。隨着長假期結束，資金將部署「外闖」。



該行指出，在日本長假期期間，由於擔心日圓匯價會突然抽升，加上對中美貿易談判處於觀望態度，絕大多數日本機構投資者對海外投資配置會保持克制，惟隨着假期過去，相信絕大部分「大戶」不會再觀望，可能很快就會沽售日圓「外闖」。



換言之，摩通看淡日圓會轉弱，兌每美元在未來數月或見114水平，除非中美貿易談判真的反枱，令全球經濟產生災難影響。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/