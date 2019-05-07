【北水追蹤】騰訊獲青睞　中工建行捱沽

港股周二(7日)反彈，恒指收報29,363點，升153點，主板成交回落至969億元。港股通成交額按日減少約88億元，至約116.01億元，佔主板成交額11.9%。南下資金錄得淨流入1.14億元人民幣。



商務部確認中方本周訪美展開貿易談判，騰訊控股(00700)彈升1.38%撐大市，港股通亦錄得淨流入約2.32億元。



多隻中資金融股繼續遭北水沽售，中國銀行(03988)、工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、新華保險(01336)及中國人壽(02628)之港股通分別錄得淨流出約3.29億元、7,953.9萬元、1.68億元、3,851.1萬元及2,467.1萬元。至於中國太平(00966)及中國平安(02318)則錄得淨流入約2,067.4萬元及621.2萬元。



另外，北水連日沽售吉利汽車(00175)，其港股通再錄得淨流出約1.61億元。於明天(8日)公布首季業績的港交所(00388)之港股通亦錄得淨流出4,069.7萬元。

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