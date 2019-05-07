【專家樓評】黃漢成：買舖位置及人流最重要！

近日有資深投資者表示，核心區商舖已失投資價值，未來將轉往民生區尋找其他投資商舖的機遇。其實專業投資者向來講求回報率，核心區商舖租金這幾年雖大幅調整，然而價格卻未受太大影響，叫價一直高企，只因擁有核心區商舖的業主大多是資深投資者，他們實力雄厚，持貨力極強，加上核心區商舖向來供應有限，故業主們大多十分惜售，即使願意割愛，叫價亦往往有相當程度的溢價，在租金大幅回調下，核心區商舖的租金回報率往往低至一厘左右，對買家而言，吸引力自然大減。不過筆者認為，商舖向來最看重位置及人流，核心區商舖位置優越，人流密集，始終仍是穩妥保值的資產，只要價錢合理，長線而言，仍是不錯的投資選項。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成

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