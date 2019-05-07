啟德地樓面呎價19636元貴絕九龍東　會地：料投資近200億

地政總署公布，啟德第4C區2號地盤住宅地以125.9億港元批出，由會德豐地產、華懋集團、中國海外發展(00688)、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團，共6家地產商合組的財團投得。項目可建總樓面約641,180方呎，每方呎樓面地價19,636元，創九龍東賣地呎價歷年新高。



該幅位於舊跑道區維港海景地皮，上周共接7份標書，其他參與財團還包括新鴻基地產(00016)、長實集團(01113)、及嘉華國際(00173)等。



是次呎價打破同區第1F區1號地盤，去年5月錄得約17,776元紀錄。若單計舊跑道區，則自2018年11年起共批出6幅住宅地，其餘5幅成交呎價介乎約13,523至15,497港元。



會德豐地產常務董事黃光耀表示，剛投得的啟德地皮可享一線海景，預計總投資額將近200億元，會以豪宅作定位，料提供大單位為主，爭取全數單位可享海景。同時，他指出，集團於區內正有多個項目正在發展，相信具有協同效應，而近日股市波動相信對豪宅市場不會造成影響。



會德豐地產主席梁志堅表示，剛投得的啟德住宅地，公司是牽頭財團之一，至於項目發展戶型及總資額暫未有定案，還要再作商討。雖然市況有短期波動，但長遠供應依然不足，否則市民買樓就不會「搶住買」，預期未來3年樓價都不會下跌。



他又稱，現時政府高地價政策，若出價低難奪土地，但高價買入，將來又沒理由賤賣單位，作為發展商也有難處。

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