【咩玩法？】Apple新手機遊戲　股神巴菲特做主角...

「股神」巴菲特鍾愛蘋果公司(Apple Inc.)，並早已公開表示為他的「首號愛股」。資料顯示，目前旗下投資旗鑑巴郡持股量達2.55億股，佔總發行股本約5.55%，為最大單一股東！



他在蘋果公司公布上季業績後，更堅稱會「堅定不移地」持有它，不會輕易出售。最新消息是，他成為Apple自主設計遊戲的「主角」。連大股東都「瞓身」落場，其人氣效應或許能讓股價更上一層樓！



【股神「瞓身」度橋】

外國傳媒報，蘋果公司最新推出一款免費手機遊戲「Warren Buffett's Paper Wizard」(巴菲特的報紙精靈)，遊戲主角正是「股神」巴菲特。玩家需要穿越「股神」家鄉奧馬哈(Omaha)巴郡股東大會現場，以及蘋果公司加州總部庫比蒂洛(Cupertino)，將報紙準確地掉入屋內，或者是某棟大廈嘅指定樓層。中途會被車輛或雀鳥阻礙，同1980年代經典遊戲「Paperboy」非常相似，但玩落就一點都唔容易！



聽說，遊戲是「股神」與Apple行政總裁庫克最近一起想出來，相信今年88歲的股神，真的好懷念昔日只有13歲時，曾經在《華盛頓郵報》做過「報紙仔」，過去累計共派發50幾萬份《華盛頓郵報》，亦藉此儲到第一筆投資資金。正因為這樣，過往多屆巴郡股東大會上，都有「掟報紙」比賽環節。但近兩年就取消了，大會解釋是由於太多人參加比賽，令整個會場過分擠迫。



屈指一算，蘋果公司上一次設計自家遊戲要數到2008年，是一款德州撲克遊戲。之不過，有一點大家可能疏忽的是，這個股神有份設計的遊戲，他似乎好受落，截至周二(5月7日)，股神仍然是遊戲「最高分數保持者」，總分達15,350分！第二名及第三名分別只有13,150分12,550分，足足拋離超過2,000分！所以話，股神「掟報紙」有幾堅，佢就親身示範給大家看了！閣下有冇興趣贏「股神」？



【著名專家：Apple料兩年升70%】

事實上，著名科技股分析師也唱好蘋果公司前景！私募基金Loup Ventures合夥人Gene Munster在蘋果公司公布季績前，已唱好股價將在未來24個月會累飆逾70%。



他於4月29日說：「我覺得Apple將會是今年表現最好的FAANG五大科技股，因它擁有具意義的上升故事(5G iPhone)，股價可能會高見近350美元。」



Munster在過去20年於券商Piper Jaffray工作時，一直專注研究科技板塊，為華爾街其中一位最專業的專家，他對Apple表示樂觀，主因是5G iPhone會成為現實，市場會出現換機潮。

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