美波浪大師：倘標指守住呢個位　未來數周上望3千點

外國傳媒報道，資深分析員、專門研究「波浪理論」、去年11月警告股市要累瀉近兩成、今年4月21日預言只要標指升穿2,915點就會創新高，結果言中的ElliotWaveTrader.net創辦人Avi Gilburt最新表示，只要標指仍能守住2,890點支持位，未來數周或會升穿3,000點，即再創新高。



他指出，根據波浪理論，目前標指的支持位約處於2,880至2,884點，惟他傾向認為標指在本周(5月6至10日)能守住2,890點(收市計)。只要守得住，標指仍有機會在未來數周上望3,011至3,045點區間。不過，若收市跌穿了2,880至2,884點，上述升浪目標就會被破壞。



他稱，一旦確認今次自去年12月起的升浪完結，標指最壞情況是下試2,200點，預計在今年下半年出現。



不過，他仍然強調，根據理論，美股牛市遠遠未完結，因「終極一升的5浪」依然未到，或一直反覆升至2022或2023年才真正見頂，屆時標指可能升至3,500至4,000點水平。



在「波浪理論」中，「牛市」分1至5浪，其中1、3、5是升浪，2及4是調整浪，在每一個浪期間，又可以分為1至5微浪，其中1、3、5微浪是升浪，2及4微浪是調整浪，亦可再細分a、b、c。當確認「牛市」終極5浪見頂後，就是「熊市」的A、B、C浪，其中A及C是跌浪，B是反彈浪。

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