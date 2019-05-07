比特幣逆市起革命！已升至近6000美元大關

虛擬貨幣炒風再起，外媒指美國資產管理公司富達投資擬乘勝追擊，最快於未來數周推出虛擬貨幣交易平台，刺激虛擬貨幣「一哥」比特幣價格周二急漲，直撲6,000美元關口，創今年以來新高。



報道引述富達發言人Arlene Roberts表示，未來數周至數月將會根據客戶需要、法規及其他因素推出服務交易平台服務會聚焦於比特幣。此外，據稱該行交易平台僅供機構投資者參與。



除獲得國際基金公司力撐外，外電引述消息人士稱，美國有衍生品交易所擬推行以太幣期貨交易，而美國商品期貨交易委員會內部人士亦透露，若申請條件符合，願意批准有關申請。分析指，若受監管的以太幣期貨推出市面，將可獲得更多機構投資者參與，以增強零售投資者對以太幣的信心。



受上述利好消息刺激，近月比特幣價格持續上揚。根據CryptoCompare報價資料，比特幣報5,984美元，升約5%，年初至今更累升近六成。然而，相較2017年曾見近2萬美元的歷史高位，現價仍累跌逾七成。



不過，由於虛擬貨幣交易透明度低，故一直為市場詬病。諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨接受外媒訪問時便指出，使用虛擬貨幣會提高違法活動的可行性，認為應禁止相關交易，但他同時支持金融創新科技，認為數碼支付系統及將法定貨幣電子化具有一定價值，並指如果清楚所有市民的實時支付數據，有助政府更好監察經濟活動。

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