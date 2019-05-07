東九地王效應！新盤二手齊加價　德福放盤即時嗌貴20萬

東九地王效應，區內二手業主及新盤即時起哄。香港置業譚征稱，九龍灣德福花園日前錄破頂成交，加上啟德地價破紀錄，部分放盤業主即時加價，其中一個實用面積494方呎單位，望山景，原先叫價780萬港元，剛調升至800萬元，加幅約2.6%。事實上，屋苑大部分業主已主動收窄議幅，由之前普遍逾10萬元，減至現時不足5萬元水平。



同區新盤亦積極加價。信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期剛更新價單，印花稅津貼優惠由原本售價9.5%削減至7%，變相加價約3%。據悉，項目已推出價單尚餘28伙可供發售，提價後折實平均呎價約24,089元。



資料顯示，該集團自去年12月中推出的兩個樓盤，於不足4個半月，共售出超過1,970伙，套現近233億元。當中凱滙第1、2期及大埔逸瓏灣8，分別累售1,618伙及354伙，分別套現逾201.75億元及30.96億元。

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