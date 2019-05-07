創富奇財：美女地產經紀教你「一刁賺兩球」

近日美國真人騷《Selling Sunset》成為城中熱話，內容講述洛杉磯著名豪宅代理公司一班美女地產經紀，如何爭奪賣出一間價值3億港元的豪宅。是次遙距專訪其中一位參賽者、新一代地產女王Mary Fitzgerald，她接觸客戶全是荷里活及比華利山的豪客，每年平均做最少15宗成交。她更曾靠一宗成交便獨享近200萬港元的佣金，究竟她如何在豪宅市場突圍而出呢？



Mary從小已對地產行業具有濃厚的興趣，惟家人一直深信專科的出路較好，故她大學時期選修放射治療，大學畢業後，她在放射治療行業中工作了一段時間，但始終對地產行業抱有興趣，加上當時丈夫過身，作為單親媽媽的她必須要努力賺錢養家。



她在2008年投身地產代理行業，主要銷售美國加州的物業，最初以兼職形式工作；幸運地，她成功在四個月間完成兩宗成交，獲得不俗的佣金，於是毅然轉為全職經紀。



在加州工作數年後，她先後前往美國紐約及英國倫敦工作。Mary在倫敦生活期間，在英國著名豪宅發展商Candy brothers的公司工作，更曾涉足豪宅One Hyde Park項目。她表示，當時認識到來自世界各地的富豪買家，擴闊人際網絡之餘，亦了解到不同地區的銷售文化。被譽為全球最貴的豪宅One Hyde Park，樓價由兩億港元起，當年一位俄羅斯富豪以1.4億英鎊買入一個複式單位，成交價創全球公寓新高。



因擁有超級豪宅的銷售經驗，回國後，她選擇在豪宅林立的洛杉磯再戰市場，加入當地豪宅代理公司The Oppenheim Group。現時她已成為該公司的金牌經紀，銷售荷里活山、比華利山莊等豪宅地段，平均一年可完成約15至20宗成交，當中包含買賣及租賃。同時，她早年已成功置業，近日有意在美國添購入一間獨立屋，作為與未婚夫婚後的新居。



另方面，香港地產代理行業競爭激烈，以佣金維生，「老底」只有數千元，一個盤由多位經紀競爭。即使代理成功取得生意，也會被買賣雙方要求減佣。對於港樓銷售文化，她亦感到相當驚訝。



她表示，美國每個盤源只會由一個代理銷售（但設獨家代理銷售期限），且其公司代理的全是豪宅物業，不存在佣金回贈，而經紀佣金比例會較公司高，行業生態健康。她稱，若經紀能成功接洽買賣雙方，可獲樓價的5.5至6%（經紀及公司再拆帳），即是僅代表其中一方，亦可擁2.5%的佣金；惟當地經紀沒有底薪，若該月未成功接洽，便「無糧出」。她曾涉足最大的成交則是1,000萬美元（約7,800萬港元），單是該宗成交，保守估計她已獲近200萬港元的佣金。



縱使當地經紀的拆佣「和味」，惟完成一宗成交或需時長達一年，最難忘的一次成交，Mary足足花了一年半為客人尋找居所。她表示，最初買家希望找一個可望到城市景的高層複式單位，其後發現自己竟是畏高，不敢踏出露台。再經過一番尋覓後，最後她成功為買家覓得心儀物業。



Mary指出，若想成為與她一樣的金牌經紀，最重要是「千萬不要放棄」，無論做任何事也好，也並不會事事順利，代理的職業生涯也是，必定有高有低，只要時刻作好準備，必定會有成果。她續稱，只要與客人建立好關係，他們自然會陸續介紹其他朋友幫襯。



另方面，她提醒，千萬不要抱着過急的心態去銷售。她又建議剛入行的經紀，首先要熟悉負責的地區，了解該區市況、盤源、叫價及成交價，待熟習市場後才開始接觸客人。其後，新人亦應跟隨一個盤源較多及有經驗的代理去學習促銷，特別是物業開放日當天與潛在買家的對話就很重要。



《Selling Sunset》為Netflix的原創真人騷，講述一班女性地產經紀如何在洛杉磯豪宅市場打滾，目標是鬥快售出樓價達4,000萬美元（3.12億港元）的豪宅，節目播出後極受歡迎。



由於每集的主角均來自Mary任職的代理公司－－The Oppenheim Group，觀眾容易認定這個節目是由該公司冠名贊助，但原來是節目製作人主動向她們招手的，沒有贊助成分。她笑言，最初拍攝時並不習慣，因要在鏡頭前表現真實的日常生活，每星期拍攝五天，每日七小時；惟其後已漸漸樂在其中，有時甚至忘記自己正在拍攝。



至於美國當地的超級豪宅市場，她表示，市場主要是用家主導，因此樓價平穩，炒賣的個案不多。

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