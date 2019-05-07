估中去年底跌浪專家：4大徵兆股市陷「危險區域」

外國傳媒報道，在2018年9月23日警告美股短期內將上演「完美風暴」，結果10月開局創下2008年以來最差、整個第4季都處於冧市的美國證券經紀商INTL FCStone全球總體經濟策略師Vincent Deluard最新警告，4大徵兆美股已進入「危險區域」，短期內恐陷入調整！



【1、季節因素】

股市5月向來較弱，尤其是自1973年以來的歷史顯示，股市在5月中後，一直至11月底走勢都偏向「平坦」，難以大升，加上今年1至4月標指已累積了龐大升幅，遠超歷史平均回報，反映向上空間有限。(本文附圖一)



【2、「融漲」可能已完成】

「融漲」的意思是投資者蜂擁入市是因非理性的樂觀情緒，而不是企業及經濟基本因素。這往往是股市末段升浪，升幅可以十分驚人。



Deluard指出，若以標指4個月夏普比率(Sharpe ratio)來說，目前買股的風險程度已僅次於2017年底至2018年初，「融漲」可能已完成。



該指標是將回報率減去無風險投資回報率，再除以回報的標準差。簡而言之，只要數值愈高，入市風險就愈高。



【3、已進入「危險區域」】

Deluard警告，標指市盈率已升至17倍，高於2009年以來平均值15倍，絕不是便宜。再者，2018年1月也升至該水平，但當時市場預期未來12個月企業盈利會大幅增長30%，相對目前僅料增12%。



於2018年1月，如此強勁的預期也觸發了2月大冧10%，今次會例外？美股無疑已進入「危險區域」。



【4、市場沽空不多】

Deluard稱，目前數據顯示，美國首6大股票交易所買賣基金(ETF)沽空比例僅7.4%，為紀錄低位，但沽空少絕不等於是好消息，反而預示着一旦股市掉頭，承接力更弱。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/