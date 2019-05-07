特朗普別再吹噓！經濟學家斷言：關稅無甚幫助

外國傳媒報道，美國總統特朗普經常自誇關稅對美國經濟帶來貢獻，但經濟學家分析，關稅雖然有點幫助，但並不能談上貢獻！



美國目前額外徵收的關稅主要來自兩部分：中國進口產品及多國鋼鋁關稅。根據諮詢機構Trade Partnership資料，兩者帶來的額外關稅佔關稅總額11%。



不過，只要回看過去5年美國聯邦預算赤字，就可以發現徵收額外關稅與否無太大關係。舉例來說，2018年因加徵關稅令收入增加70億美元，但對於3萬億美元以上的稅收來說，僅「蚊髀同牛脾」。相反，聯邦預算赤字持續惡化，原因在於特朗普推動減稅，令國家稅收更少，惟支出持續上升。因此，關稅無助減少赤字！



再者，由於美國進口多於出口，貿易對美國經濟增長的貢獻在過去3季都是「負數」。Oxford Economics分析師指出，實情是關稅限制了經濟表現，在今年1、2月，美國對中國出口大跌21%，而來自中國的進口也減少12%。



研究機構Peterson Institute for International Economics分析師亦表示，特朗普斷言中國須負擔關稅是無稽，「要負擔關稅的是進口貨物的美國企業，最終這些稅是由美國消費者負擔。」



因此，關稅對美國的具體幫助或許只是把中國逼上談判桌，特朗普擁有的籌碼不是關稅，而是經濟仍夠好而已。

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