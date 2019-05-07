衰開有條路！歐盟再唱淡經濟　料德國僅增長0.5%

金融市場負面消息陸續浮現！外國傳媒報道，歐盟發表最新經濟展望報告，再次下調經濟增長預測，幾乎所有主流經濟體今明兩年增長預期都被下調。



其中，歐元區「一哥」德國今年經濟增長料僅0.5%，大幅低於2月預期的1.1%，並警告復甦時間恐較預期長；麻煩多多的意大利今年經濟增長預測下調至0.1%，為歐盟最低增速，2月預期為0.2%。因此，2019年整個歐元區經濟增長預期亦從2月的1.3%，下調至1.2%；2020年則為1.5%，亦低於2月預期的1.6%。



歐盟預計，區內今年通脹1.4%，2020年亦為1.4%，仍低於歐央行2%目標；今年失業率料7.7%，2020年降至7.3%。

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