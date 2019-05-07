特朗普敢？花旗：倘全面向華徵關稅　美消費者埋單

外國傳媒報道，花旗發表數據顯示，截至目前為止，在中國出口至美國的貨品中，有大約40%未受關稅影響，若美國總統特朗普真的對這3,250億美元貨品加徵關稅，美國消費者將不得不為此埋單，甚至可能推升通脹。



花旗全球經濟學家Cesar Rojas稱，目前受美國關稅影響的中國貨品僅部分為消費品，餘下未受影響的3,250億美元貨品才是主打「消費品」，例如家具、服裝等。



另一華爾街大行高盛認為，特朗普會對上述3,250億美元貨品加徵關稅的可能性僅10%左右。再者，若特朗普想全面加徵關稅，需時數月，因要徵求公眾意見，並必須完成一套正式流程。該行認為，屆時中美可能已達成協議了。

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