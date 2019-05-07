【產經專題】﻿放寬落戶鬆樓市？調控反加碼

國家發展和改革委員會上月公布放寬落戶限制，一度引來內地住屋需求因而增加令樓價再飆的憂慮，不過發改委日前再度重申，放寬落戶政策並不等於要放鬆房地產調控，強調仍堅持長效調控機制。加上有研究機構調查發現，4月份各地已推出超過60項樓市調控措施，與3月比較大增3倍，反映內地事實上未有放寬樓市調控。



發改委上月公布，常住人口達100萬至300萬的59個大城市全面取消非本地戶籍的落戶限制，估計未來有更多城市會進一步放寬落戶政策，一定程度增加市場需求，引發市場擔憂該等城市會否迎來一輪樓價升浪。



不過，發改委發展戰略和規劃司司長陳亞軍周一公開表示，無論戶籍制度怎麼改，都會堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」的國家導向，保持房地產市場平穩健康發展，防止投機者借機獲利，以避免樓價大起大落。



回看去年底全國各地都減少推出樓市調控措施，菏澤等個別地區更是略有放鬆，令市場一度憧憬未來可能陸續放鬆調控政策。但隨着近日市場炒作氣氛似乎又再現，令深圳、合肥、遵義等部分熱門城市再次收緊調控政策。



有內地研究機構統計資料顯示，今年首季內各地推出的調控措施及市場整頓行動共有104項，當中3月份僅錄15項，但4月份卻有逾60項，反映調控明顯有所收緊。另外，住建部日前對今年首季樓價、地價波幅較大的城市發出預警提示；內地自然資源部也表明，住宅用地消化周期超過3年的城市將停止土地供應。



市場人士預期，目前銷售過熱的城市將迎來新一輪集中式調控措施，以貫徹「一城一策」的調控方針。但同策研究院首席分析師張宏偉則認為，整體而言目前樓市仍在平穩規範化過程中，相信近期一輪調控並非為了打壓市場活動。



中金發表報告，更預期受去年基數偏高影響，今年第二季內地房地產市場或將出現回調，很大機會觸及全年底部，下半年則隨着政策環境及市場情緒趨向平穩、負面因素消除，相信銷售下滑的情況會逐步回復增長。該行預測，今年5、6月份商品房銷售面積將分別按年下跌約7%及10%，第二季度銷售面積累計跌約5%，較首季度跌幅再擴大4個百分點。

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