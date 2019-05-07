新股專輯：3企申請主板上市　新龍酒店捲土重來

多家公司申請主板上市，包括福建糖果製造商久久王食品國際、河北省內房商天保集團，以及融資租賃商宏泰國際。



據初步招股文件，久久王食品去年近29%收入來自海外地區，除銷售自有品牌產品外，也提供OEM代工服務，於去年度收入錄3.8億元人民幣，按年增加7.03%，溢利則減少16.65%至3,868.6萬元。



天保集團主要在北京周邊主要衛星城市開發房地產項目，以2017年度物業銷售收益計，位列涿州第五大房地產開發商。該公司去年新合約額為19.69億元，按年增逾倍。



宏泰國際從事融資租賃、委託貸款及應收賬款保付代理業務，據初步招股文件顯示，其客戶基礎主要為內地各行各業的中小企。預計上市集資所得將用於發展售後租回及保理業務，另外有部分款項用於升級風險管理系統。



另外，新龍國際(00529)分拆的日本房地產投資業務新龍酒店集團再度提交上市申請，保薦人為光大新鴻基。

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