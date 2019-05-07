夜市UPDATES：憂中美「反枱」道指插355點　港股外圍低水

市場仍然憂慮中美貿易談判或「反枱」，美股道指早段曾插逾355點，道指現報26,119點，跌319點或1.21%；標指報2,893點，跌38點或1.32%；納指報8,012點，跌111點或1.37%。



儘管中國副總理劉鶴將於5月9日至10日訪美，與美方就經貿問題進行第11輪磋商，但美國已確認周五(10日)起上調關稅稅率，惹來市場憂慮貿易會升級。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指現報29,055點，較恒指周二(5月7日)現貨收市低308點。



除了中美談判，歐盟最新將德國今年經濟增長預期由之前的1.1%，大幅下調至0.5%，並將歐元區GDP增​​速由1.3%下調至1.2%，亦為冧市因素之一。歐洲股市跌幅擴大，英股跌1.03%；德股及法股則跌不足1%。



商品方面，伊朗稱，與歐盟就允許伊朗銷售原油接近達成協議，惟在貿易前景不明朗影響下，油價大跌，當中紐油跌2.07%，報每桶60.96%；布油跌2.05%，報每桶69.78美元。



【21:30】中美貿易談判前景極度不明朗，美股周二早段再度受壓，道指低開248點，報26,190點，納指亦挫79點，至8,043點。



多家券商紛紛評估貿易戰升級對美企盈利的潛在影響。瑞銀環球財富管理首席投資總監Mark Haefele表示，倘中美貿易談判破裂，美企盈利將收縮5%，蒸發今年所有升幅，加上估值下調，美股在最差情況下將回調15%。



券商Evercore ISI報告指出，一旦美國落實向中國貨品徵收25%關稅，美國零售商未來一年的盈利增長將會化灰，若徵收10%關稅，盈利增長將由8%降至5%，當中，Target、百思買(Best Buy)及Bath & Beyond的盈利風險最高。



個別股份方面，美國國際集團(AIG)首季純利倒退30%至6.54億美元，但仍勝預期，並打破六季業績失準的劣績。AIG股價早段漲7%至50.41美元，創去年10月以來新高。



上周掛牌的人造肉公司Beyond Meat獲券商Bernstein給予「跑贏大市」評級，目標價81美元，較周一收市有約8%上升空間，該行分析員出，最近產能擴張計劃將有助今年及之後銷售快速增長。Beyond Meat股價周二早段報76.42美元，升2.18%，較招股價累漲約200%。

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