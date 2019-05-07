新盤UPDATES：多個項目有望年內陸續登場

各區一手盤推售反應理想，發展商繼續積極部署開盤，多個項目上月入紙申請預售樓花，料有機會年內陸續推出市場。



●3盤上月入紙申請預售 共涉1503伙

地政總署最新公布，上月共有3個項目入紙申請預售樓花同意書，共涉1,503伙，當中以佳明集團控股(01271)的青衣細山路項目規模最大，設有776伙，同時亦包括新世界發展(00017)的元朗十八鄉路99號及深水埗東京街項目，分別提供313與414伙。而上月只有會德豐地產的將軍澳日出康城MONTARA獲批售樓紙，截至上月底，共有26個樓盤待批預售，共有11,118伙，按月升約8.6%。



●MONTARA次輪銷售收票料破3千張

會德豐地產市務助理總經理陳惠慈表示，旗下將軍澳日出康城MONTARA本周五將推售116伙，收票反應保持理想，今日(7日)累積收票可望逾3,000張。



●大埔海日灣II加推307伙 下周一發售

億京發展項目及銷售策劃總監潘志才表示，大埔白石角海日灣II至今已累售逾500伙，套現38億港元。剛推出第3批單位共307伙，包括開放式、1房、2房、3房，以及首次推出的頂層連天台及1樓連平台特色戶。同時亦上載銷售安排，於5月13日(下周一)起發售上述單位。是批單位價單售價最低為449.6萬元，呎價則由15,140元起，若扣除最高7.5%優惠後，折實最低售價及呎價分別約416萬與14,005元。



●觀塘凱滙2期變相加價約3%

信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期剛更新價單，印花稅津貼優惠由原本售價9.5%削減至7%，變相加價約3%。據悉，項目已推出價單尚餘28伙可供發售，提價後折實平均呎價約24,089元。資料顯示，該集團自去年12月中推出的2個樓盤，於不足4個半月，共售出超過1,970伙，套現近233億元。當中凱滙第1、2期及大埔逸瓏灣8，分別累售1,618伙及354伙，分別套現逾201.75億及30.96億元。



●海傲灣月內開現樓 料加價3至5%

九龍建業(00034)市務及銷售部總經理楊聰永稱，旗下油塘海傲灣已取得入伙紙，料月底前可望正式開放現樓，屆時有機會加價3至5%。項目至今累售近500伙，佔全盤單位約77%，套現近30億元，平均呎價約2.16萬元。

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