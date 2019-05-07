中美貿戰存憂！大行教「5招」趨吉避凶

中國繼續派遣代表到美國進行貿易磋商，中港股市周二(7日)反覆回穩，當中恒生指數反彈153點，收報29,363點。面對中美貿易前景不明朗，多家大行發表報告建議投資者如何趨吉避凶，其中高盛更建議採用「五招」避險。



滬深股市經歷「黑色星期一」之後，周二略為反彈。滬綜指升0.69%，收報2,926點。深成指反彈力度更大，最多曾漲2.43%，收市仍漲1.63%，報9,089點。滬深300指數收報3,720點，升0.98%。不過，滬深兩市主板成交額僅5,380億元人民幣，外資亦繼續減磅，周二滬股通淨沽出22.11億元人民幣，深股通則淨買入10.7億元人民幣。



恒指周二開市上升103點後，最多曾漲270點，高見29,480點，儘管午後曾輕微倒跌，但收市仍能扭轉跌勢。國企指數反覆微升27點，收報11,261點。港股總成交970億元，沽空額減少22.79%至逾130億元，沽空比率13.49%。港股通(滬)淨沽出6.92億元，港股通(深)則淨買入3,889萬元。



全日有1,033隻股份上升，中國海洋石油(00883)漲3.12%，為最大漲幅藍籌股，友邦保險(01299)及騰訊控股(00700)各漲1.68%及1.38%，雙雙力撐大市。



高盛指出，今年來市場憧憬中美貿易談判有進展，區內股市市盈率已由年初11.5倍，升至上周五(3日)的13.6倍，略高於合理水平，但隨着中美貿易關係轉趨緊張，預期MSCI亞太區(除日本外)指數及MSCI中國指數有機會分別下跌6%及9%。



儘管該行預期美國有40%機會上調中國進口商品關稅，但仍相信有頗大機會達成貿易協議，同時中國續有空間採取寬鬆措施，維持增持中國股票的建議。不過，針對短線中美貿易談判的不明朗，該行建議用五招應對，包括買入6月底恒指認沽期權；減持個別股價已累漲不少及於美國銷售佔較高比重的企業；分別買入及沽出人民幣貶值的受惠與受累股；可趁低吸納受惠加大基建投資及內地收益佔比較高的股份。



摩根士丹利亦指出，若中美貿易戰升級，預期在岸及離岸中國股票將下跌8至12%，恒指有機會下試27,700點，滬深300指數則料跌至3,440點，而亞洲區科技股估計跌10%，建議投資者先行減持相關股份。



該行直言，中美貿易緊張局勢升溫，將從三方面打擊市場。首先是投資者原憧憬第二季可達成貿易協議，但現時令他們來不及反應；其次是人民幣匯價有機會受壓；最後是中國宏觀經濟復甦步伐的憂慮將上升，預期貿易戰升級將令內地經濟增長下滑3個百分點。不過，中方仍如期赴美談判，不排除仍有機會於中方輕微讓步下，避免新一輪加徵關稅。



瑞信表示，若中美貿易談判破裂，股市或有顯著調整，但相信內地會加大刺激經濟的力度，經濟顯著放緩的機會不大，看好估值相對便宜的內銀股及公用股。



惠理基金經理徐福宏指出，美國總統特朗普突然「變臉」是慣常的談判手段，中美雙方此前均強調談判取得進展，而市場的價值早已反映貿易談判產生正面成效，因此特朗普的表態將會加劇近期市場動盪。不過，他認為貿易戰全面開打的機會依然較低，因為會對雙方經濟產生重大影響。



中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦亦表示，中美仍願意繼續談判，市場不敢大手沽空，惟投資者不宜輕舉妄動，若持有公用股可繼續持有，但5G概念股則宜先行走貨，出口股及對內地股市較敏感的內銀及內險股則暫時要迴避，但可留意友邦、滙豐控股(00005)及騰訊。

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