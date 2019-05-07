樓價UPDATES：市場缺盤　迎濤灣僅減2萬即沽

市場盤源緊絀，不少放盤只輕微減價即獲承接，馬鞍山迎濤灣剛錄得一宗同類個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●上環匡景居中層C室一房戶，實用面積351方呎，以890萬元易手，實用呎價25,356元。上址為原業主於2015年7月以715萬元買入，4年升值24%。



●小西灣藍灣半島8座低層C室，實用面積811方呎，獲買家以1,510萬元買入，實用呎價約18,619元。據了解，買家為區內人士，心儀單位間隔實用，而且單位享有海景，故決定買入該單位。



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新界區

●馬鞍山迎濤灣2座高層E室兩房戶，實用面積487方呎，座向東南望園景。單位放盤兩星期，原開價760萬元，微減2萬元，以758萬元易手，實用呎價15,565元。原業主於2014年8月以518萬元入市，期內升值約46%。



●沙田欣廷軒鄰近港鐵第一城站，放盤向來不乏棒場客。屋苑5座中層H室，實用面積393方呎，以兩房間隔，座向西南面望園景。單位原開價780萬元，放盤1個月，減價17萬元，獲用家以763萬元承接，實用呎價19,415元。



●元朗朗屏8號2座中層E室，實用面積約484方呎，屬兩房間隔，享東北內園景。買家心儀屋苑樓齡新，且鄰近港鐵站交通便利，考慮不久即決定以738萬元購入，實用呎價約15,248元。上址為原業主於2016年4月以約558.6萬元購入，帳面獲利約179.4萬元。

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