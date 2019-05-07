財經評論：特朗普內外挑釁　市場動盪重保本

美國總統特朗普繼續四處挑起經濟火頭，對外針對的不僅僅是中國，乃至全球及盟友也不能幸免；對內則主力抨擊聯儲局。其剛愎自用、恃強凌弱的唯我獨尊性格，連不少美國投資名宿也為之側目。在這極不明朗的時刻，投資者實難進取，組合裏藏些黃金，保本至上，方為長遠上策。



特朗普繼周日突然宣布上調中國進口貨品關稅後，周一更挑釁全球，直指美國每年在貿易上損失六千至八千億美元，當中中國佔了五千億美元，不能再持續下去。雖然他沒有點名提及其餘地區，但無疑是針對「盟友」歐盟及日本。難怪歐洲頂級研究中心的專家也警告，歐盟領導人別對中美貿戰作壁上觀，因特朗普能公開地對中國強硬，他日對歐盟也會如此，更可能是開徵汽車關稅的「預兆」。



事實上，早前美國商務部已將進口汽車影響國家安全的報告交予特朗普，按照程序，他需在本月內決定會否開徵汽車關稅。一旦落實，歐盟「一哥」德國將首當其衝，經濟恐短期內衰退。



或許是眼看特朗普作風強硬，印度周一就宣布將與美國進行貿易對話，而特朗普亦主動透露與日本首相安倍晉三，就貿易問題進行了十分良好的溝通。除了貿易，特朗普在封殺伊朗原油出口上亦絕不手軟，派出龐大航空母艦戰鬥群震懾中東，足見其對外火藥味十足，務求一箭多雕，透過經濟封殺迫使列國就範，不戰而屈人之兵。



除了外務，其對內強硬態度依然，尤其是對待聯儲局。他經常狠批主席鮑威爾在近乎沒有通脹的情況下加息，導致經濟增長未如想像熾熱，又主張重啟量化寬鬆。其種種惹火行徑連「股神」巴菲特及多年拍檔芒格也有微言，擔心國家開始產生印錢就能解決所有問題的錯誤信念。



誠然，自特朗普上任後，就不斷盲目催谷經濟，將股市屢創新高視為重大政績，為歷任總統中絕無僅有。更重要的是，動輒加徵關稅、動搖全球原油產量，以及威逼央行大量放水，隨時會令通脹突然失控。根據上世紀八十年代經驗，金價可動輒飆升兩倍以上，以目前每安士大約1,280美元計，即最極端情況下可飆上4,000美元，連資深基金經理也有類似預言。



雖然上述最壞情況發生機會不大，惟相比銀紙，持有一些實金長遠可能更具價值，皆因歷史顯示，只要經濟陷入恐慌或巨型通脹驟然殺到，黃金都起着最重要的保值作用，亦是可靠的交易媒介，或適合當前着重保本的投資環境。

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