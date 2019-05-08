歐股收市受挫　英國富時跌120點

歐股收市受挫，英國富時100指數收報7,260點，跌120點或1.63%；法國CAC指數收報5,395點，跌87點或1.6%；德國DAX指數收報12,092點，跌194點或1.58%。



歐盟發布最新經濟展望報告，預期今明兩年歐盟經濟增長分別1.4%和1.6%，但今年第二度削減德國經濟增長預期，主要因為貿易緊張問題及中國經濟放緩等負面因素影響。



個股方面，車企BMW股價全日跌2.32%，該公司公布首季少賺78%，主要受到司法支出撥備所打擊。



英國航空公司Thomas Cook股價急升6.13%。據報，德國漢莎航空確認提出不具約束性要約，擬收購Thomas Cook旗下德國業務Thomas Cook。

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