【名家筆陣】 何濼生：人民幣匯價料穩中偏弱

近年人民幣國際化進程順利，估計2021年9月前國際貨幣基金組織再討論特別提款權(SDR)五種貨幣的加權比重時，人民幣現時佔10.92%的比重會上調，而英鎊的份額則會明顯下調，目前佔41.73%的美元亦會微跌。然而，筆者認為人民幣兌美元的匯價會穩中偏弱，而不是像其他學者估計的持續升值。



2016年10月1日之前，SDR由四種貨幣組成，美元佔41.9%。單位組合在當日增加了人民幣後，美元在組合的份額居然僅跌0.17個百分點，差不多是紋風不動！



近期對人民幣最具象徵意義、見證國際化進程順利的事件，莫過於俄羅斯公布：2018年9月底人民幣佔其外匯儲備的份額由1%大幅上調至14.4%。上月初，彭博公司將中國債券正式納入彭博巴克萊全球綜合指數，並將在20個月內分階段完成。完成後，人民幣計價的中國債券將成為繼美元、歐元、日圓之後的第四大計價貨幣債券。



按SWIFT(Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunications)數據，人民幣佔國際結算份額由2017年3月至2019年3月的兩年間，由1.05%升至1.22%，維持全球第8。全球首位的美元則於同期內由45.44%升至45.58%，可見美元的超然地位穩固。



隨着一帶一路項目陸續推進，融資部分使用人民幣或人民幣計價工具的亦將持續擴大。俄羅斯中央銀行大幅提高人民幣作為儲備貨幣的百分比，正是在這前提下的產物。筆者有理由相信將會有其他國家跟隨。



SDR貨幣權重每5年覆檢，考慮因素包括國際結算採用比率和各國中央銀行持有的儲備貨幣的比重等。這兩個關鍵因素均有利人民幣，其比重在下次檢討時提升已無懸念。在良性循環啟動，人民幣國際化步伐將加快，但並不意味着人民幣會升值。



人民幣難免貶值的原因是：隨着人口老化和下一代人消費傾向持續上升，中國的儲蓄率必然下跌，而這趨勢亦會因社會安全網的改善而加強。目前中國政府財政赤字正在上升，經常帳盈餘卻佔GDP僅1%，意味着經常帳出現赤字的機會很高。貿易赤字的出現更無可避免，所以人民幣在未來幾年貶值的機會相當高。



惟人民幣國際化必然會提高各國對人民幣的需求，而中國不想人民幣貶值速度過快，是以人民幣匯價的基調仍屬穩定。



人民幣兌美元當然亦不能排除升值的可能，但這情況只會在美元匯率對一籃子貨幣下跌時才會發生。美元近期非常強勁，但美匯的變化有周期性，一段時間後轉弱的機會仍大。

筆者指人民幣穩中趨弱，是指相對一籃子貨幣而言。若美元本身強，人民幣相對美元的弱勢會更明顯。若美元本身弱，人民幣相對美元上升是有可能。



何濼生

珠海學院商學院院長

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