i Talk：民間太空競賽惠及經濟

貝索斯的私人太空公司Blue Origin上星期終於成功發射並安全着陸回收，而日本一間民營企業星際科技在北海道成功發射新型火箭上太空。這些公司愈開愈多，這場民間太空競賽，不只改變航天科技，連帶IT通訊、運輸都受惠。



創新型太空公司現僅馬斯克的SpaceX在商業營運較出名，也有多間公司緊隨其後，各有不同定位。SpaceX用可回收火箭運載衞星、接下美國太空總署任務向國際太空站補給物資等。Blue Origin的火箭配有特大窗戶載人艙，專門在亞軌道飛行，即比飛機更高，但未及低軌道衞星區域。英國富豪布蘭森的維珍銀河則以太空旅遊做目標，接載旅客在太空飛行。



摩根士丹利早前有報告指出，2040年全球航太工業產生的收入可望從現在的3,500萬美元增加到1.1萬億美元以上。如此龐大的市場，技術門檻又高，一班富豪出錢資助開發技術和市場。



有消息指，亞馬遜打算發射3,000顆衞星建立全球通訊網絡Project Kuiper，還聘請SpaceX前副總裁負責項目。這技術有助解決偏遠地區高速上網問題。當網絡無處不在，可推動更多經濟活動。



要建立網絡，先要有低成本技術。可重複使用的火箭能大減發射衞星的成本，從過去運送每個衞星上太空要2億美元，降至僅500萬美元。當衞星大規模生產，可令每顆成本從5億美元降至50萬美元。



不僅流動通訊，航天科技還可推動運輸業。SpaceX將研發新型火箭，用於發射載貨太空船前去火星，同時技術可應用至環球飛行，1小時內可飛到全球任何地方，料從紐約往倫敦只需29分鐘，無論載人或載貨將比飛機進一步突破。民間的太空競賽，所衍生的技術將直接推動多個行業發展。



艾雲

在財經界打滾多年後，投身資訊科技行業成為i世代。

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