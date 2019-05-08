古勝：零售板塊寒冬未過

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股周一曾急跌逾1,100點，收市都仲要跌近900點，昨日(周二)反彈最多竟然唔夠300點，可見真係冇乜力水！上周高位上車，呢一刻都幾閉翳！



雖然美國總統特朗普發難話要加中國商品關稅，但中國表現保持理性，中方亦證實代表團如期啟程赴美談判，算是暫時穩定局面。之不過，一日未見兩國元首動筆簽約，一日都會有變數。美國賭得太大，中國亦並非毫無退席的勇氣，一旦玩「一拍兩散」，嗰一刻金融市場先至真係大大鑊！



要做股壇長青，唔係志在可以贏幾多，而係要計住自己可以輸幾多。觀恒指現時走勢，29,500點樓上已形成重大阻力區，短線反彈過後，若再掉頭跌穿28,800點水平，建議執行紀律減磅，而牛熊分界線28,000點係最後防守線，一旦穿埋，可以離場提早抖暑，等末季再見機行事。



昨日魚缸唔少股民都在談「秋官」同「五窮月」雙效應非同小可，賭錢的人特別信「邪」！其實，升到上三萬點，好友不斷話恒指會向去年歷史新高33,484點進發，可是從資金面和企業盈利前景來看，港股都似乎未具破頂條件，那三萬點係階段性終點抑或起點，實在值得深思。



唔知大家記唔記得，4月中旬以後，大行們排隊出報告唱好樓市。不過大家睇睇五大地產股的股價走勢圖，多半是紛紛見頂回落。事實上，最近香港公布的經濟數據都差到冇朋友，加上股市動盪，中美貿易矛盾待解，企業盈利前景未明，樓價要繼續擺脫基本因素反覆尋頂，只怕調整的壓力就會愈大，對於地產股，股市投資者用腳投票套現為先，以致出現大行唱好，股價照跌的現象。查實，有番咁上吓股齡的，都應該見識過，每次喺市況處於轉折之際，大行不約而同唱淡或唱好，多半可視為反指標，此又一魚缸「邪」象，信不信由你！



講番香港經濟，首季GDP創近十年新低，零售數字亦每況愈下，剛剛有港九黃金地段商場收租王出嚟話，今年以來香港零售表現比舊年弱好多。顯見，香港零售市道差，無論政府數字同商界的看法都好一致。如是者，對投資者有咩啟示？第一，零售股唔掂得，如金飾股六福集團(00590)、周生生(00116)、周大福(01929)；化妝品股如莎莎國際(00178)、卓悅(00653)等，都係唔好貪平就去撈貨。



第二，就係收租股，尤其係從事商場物業租賃業務者，未來估值下調壓力漸現，唔想長期作戰就最好逢反彈減磅。第三，比較中長期的影響，就當然係就業市場承壓，皆因零售業景氣差，企業請少咗人，開少咗舖，最終都會影響就業市場，間接又會反映在消費信心上。

所以話，說到底，港股在三萬點水平，估值並未反映經濟下行風險，投資組合應該攻、守、定退，大家要打醒十二分精神，做好風險管理。

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