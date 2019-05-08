黃國英：飄忽市忌跟車太貼

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，市場用腳投票的結果，是最有參考價值。貿易戰陰霾再現，第一回合的分野極之明顯，美股完勝港股及A股。畢竟美國經濟表現強勁，投資者戰意又濃，大市一跌，就個個準備好照單執藥，反觀A股再次證明是一個欠缺信念的市場，炒賣無妨，卻無謂憧憬內地人會對股票認真，會當作是長期資產配置標的。



今次突襲當然有打亂部署，風險的確有所增加。幸好市場初步反應尚算是理智和平靜，正好提供時間回應形勢變陣。首先當然是將注碼稍減，之前大市行慢牛，將注碼加大坐貨順理成章，現時走勢已經斷纜，短期值博率大減，自然要將凸頭的倉位清理，控制風險。



第二是股份甚至市場的分配，也要重新整理一次。美股比中港股市強，要繼續跟紅頂白，進一步以美股作為重心。至於選股方面，就要集中在那些本土市場為主的公司。其實周一晚美股走勢已經很明顯，主要指數之所以下跌，是被那些受貿易戰影響的大股所拖累，例如蘋果公司(AAPL)、Caterpillar(CAT)及波音(BA)等等，頗多股票有能力逆市呈強，不妨參考這一段的走勢，對選股會有幫助。



縮減注碼，執過組合的內容之後，便要有買定離手的準備。未來幾日市況會由新聞主導，日內走勢頗大機會因應突發新聞，勁吹無定向風，跟車太貼，只會得慘死一個結局。所以一定要用決一死戰的態度，守住重新精選過的組合，萬一不幸要輸，便惟有認命。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，基金持有蘋果公司(AAPL))



(本欄每周逢一、三、五刊出)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html