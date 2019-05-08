東方日報B1：啟德地王呎價逼2萬　新盤二手紛加價

樓市重拾升軌，市場再現地王。啟德舊跑道區第4C區2號維港海景住宅地皮，周二(5月7日)由會德豐地產等財團以125.9億元奪得，每方呎樓面地價高達19,636元，除遠超市場預期外，更創九龍東賣地呎價歷史新高。有專家預期，項目將來落成呎價可達4萬元。區內新盤觀塘凱滙等，以及二手樓九龍灣德福花園，隨即更出現連環加價情況。



地政總署公布，上述地皮由會德豐地產、華懋集團、中國海外發展(00688)、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團，共6家地產商合組的財團投得，是近年最多合作夥伴的中標財團，購入價125.9億元。



該地皮上周合共接獲7份標書，其他入標發展商還包括新鴻基地產(00016)、長實集團(01113)及嘉華國際(00173)等。



會德豐地產常務董事黃光耀表示，該地皮享有一線海景，預計總投資金額近200億元，將以豪宅作定位，料提供大單位為主，爭取全數單位享有海景。同時，他指出，集團於區內有多個發展中項目，故相信具有協同效應。



集團主席梁志堅亦指出，公司是牽頭財團之一，雖然市況有短期波動，但長遠供應依然不足，否則市民買樓就不會「搶住買」，預期未來3年樓價都不會下跌。他又稱，現時政府高地價政策，若出價低難奪土地，但高價買入，將來又沒理由賤賣單位，作為發展商也有難處。



至於普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典認為，成交價已反映財團志在必得，同時成員組合均具實力及發展經驗，但唯一不足的是道路網未完善。



上一個九龍東呎價地王，為同區的啟德第1F區1號地盤，去年5月由新地以每方呎約17,776元投得，相比之下，剛易手新地王呎價將紀錄大幅推高約10.5%。而毗鄰的第4C區3號地盤，同享全維港海景，今年1月批出呎價為17,360元，是次更高出約13.1%。



啟德地王效應即時觸動市場神經，一、二手物業即時提價。信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期周二更新價單，印花稅津貼優惠由原本售價9.5%，削減至7%，即變相加價約3%。據了解，項目已經推出價單尚餘28個單位可供發售，提價之後折實平均呎價約24,089元。



至於九龍建業(00034)市務及銷售部總經理楊聰永亦稱，旗下油塘海傲灣已取得入伙紙，料月底前可望正式開放現樓，屆時有機會加價3至5%。



此外，九龍灣德福花園日前錄破頂成交，周二又受惠啟德地王誕生，部分放盤業主隨即反價。



香港置業譚征透露，一個實用面積494方呎山景單位，原本以780萬元放售，地皮批出後，即加價約2.6%至800萬元。該屋苑大部分業主亦主動收窄議幅，由之前普遍超過10萬元，減至不足5萬元水平。

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