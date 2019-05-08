沈振盈：「倒果為因」想法危險

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「大師教路」專欄表示，中美貿易談判的危機，令港股在周一曾出現逾千點跌幅，最終全日下跌871點，而同日滬綜指亦下跌171點。周二兩地股市皆反覆上落，最終亦只能輕微回升，反彈力度不足。今次事件，是繼「憧憬美聯儲局減息」、「憧憬中央大水漫灌托A股」之後，再一次令市場好友的主觀願望落空。



第一季的升浪，市場的評論一面倒樂觀，主要是以上三項的憧憬。而由於指數挾升了上來，大部分投資者皆以「股市升了這麼多」這一個結果，來斷定聯儲局一定會減息、中央會繼續放水、中美談判一定頗順利，這是「倒果為因」的想法。



若以技術分析而言，恒指在4月份於高位大成交橫行，接近四個星期的時間，而最終以裂口向下跌破此橫行區底部，形成了大型的島形頂。周初的大跌市，成交逾1,300億元，裂口頂部29,678點將是頗大的阻力位。相信後市仍要反覆向下尋底，短期不宜心急入市。



周二大市之反彈，主要是中方確認會繼續派代表團去美國開會，但此一時彼一時，特朗普發表了「威嚇」中國的言論後，相信會談的障礙會更大。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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